Икарди хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в серию А - Советский спорт
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03 апреля 2020 07:26ФутболКорегин Владислав

Икарди хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в серию А

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, арендованный до конца сезона у «Интера», изъявил желание вернуться в серию А

Как сообщает на своей странице в Twitter журналист Николо Скира, 27-летний аргентинец вместе со своим агентом Вандой Нарой принял решение вернуться в Италию по окончании сезона. Игрок уже уведомил об этом спортивного директора парижан Леонардо.

Ранее сообщалось, что в трансфере форварда заинтересован «Ювентус». Сумма сделки может составить 65 миллионов евро. Также игрока хочет приобрести «Реал».

В текущем сезоне нападающий провел за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.

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