Икарди хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в серию А

Как сообщает на своей странице в Twitter журналист Николо Скира, 27-летний аргентинец вместе со своим агентом Вандой Нарой принял решение вернуться в Италию по окончании сезона. Игрок уже уведомил об этом спортивного директора парижан Леонардо.

Ранее сообщалось, что в трансфере форварда заинтересован «Ювентус». Сумма сделки может составить 65 миллионов евро. Также игрока хочет приобрести «Реал».

В текущем сезоне нападающий провел за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.

Mauro #Icardi has chosen to come back in Italy at the end of the season. He would not to stay at #PSG. He and #WandaNara have talked with #Leonardo to announce their decision. After that PSG have broken off contacts with #Inter about the striker's purchase. #transfers