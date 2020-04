Ракитич не перейдет в «Милан» из-за высоких запросов по зарплате

Итальянский «Милан» отказался от идеи приглашения полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

Как сообщает журналист Никола Скира в Twitter, красно-черные не готовы удовлетворить требования игрока по зарплате.

#ACMilan are not in talks with #Barcelona for Ivan #Rakitic. The croatian midfielder is not a target for #Elliott's project, because his wages are too high. #transfers #FCB