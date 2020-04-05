Ракитич не перейдет в «Милан» из-за высоких запросов по зарплате Контракт хорвата с «Барселоной» истекает в июне 2021 года.

Итальянский «Милан» отказался от идеи приглашения полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

Как сообщает журналист Никола Скира в Twitter, красно-черные не готовы удовлетворить требования игрока по зарплате.

#ACMilan are not in talks with #Barcelona for Ivan #Rakitic. The croatian midfielder is not a target for #Elliott's project, because his wages are too high. #transfers #FCB — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 5, 2020

Ракитич перешел в «Барселону» из «Севильи» в 2014 году. За это время он сыграл за каталонцев 299 матчей, забил 34 гола и сделал 41 результативную передачу.

В текущем сезоне 32-летний хорват провел за клуб 31 встречу, отметившись четырьмя результативными передачами.