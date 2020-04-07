ФИФА не будет вести расследование в отношении России после заявлений Минюста США о взяточничестве - Советский спорт
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07 апреля 2020 17:34ФутболГичунцев Артур

ФИФА не будет вести расследование в отношении России после заявлений Минюста США о взяточничестве

Об этом сообщил журналист Роб Харрис на своей странице в Twitter.

Международная федерация футбола (ФИФА) не собирается возобновлять расследование в отношении России и Катара после заявлений Минюста США.

Ранее в организации подчеркнули, что Россия и Катар получили право на проведение чемпионата путем подкупа чиновников ФИФА.

Добавим, что турнир в России состоялся летом 2018 года, а его победителем стала сборная Франции. Что касается соревнований в Катаре, то их собираются провести в 2022 году.

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