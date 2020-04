ФИФА не будет вести расследование в отношении России после заявлений Минюста США о взяточничестве

Международная федерация футбола (ФИФА) не собирается возобновлять расследование в отношении России и Катара после заявлений Минюста США.

Ранее в организации подчеркнули, что Россия и Катар получили право на проведение чемпионата путем подкупа чиновников ФИФА.

Добавим, что турнир в России состоялся летом 2018 года, а его победителем стала сборная Франции. Что касается соревнований в Катаре, то их собираются провести в 2022 году.

FIFA on US Dept. of Justice bribery claims on Qatar & Russia: «Following the latest indictment, FIFA will ask the DOJ for further information on these matters» & will sanction «should any acts of criminal wrongdoing by football officials be established» https://t.co/ig0RuZahRX