Виртуальные болельщики посетили кубковый матч «Динамо-Брест» - «Шахтер» (видео)

Как сообщает пресс-служба брестского «Динамо», на встрече с солигорским «Шахтером» собралось несколько десятков болельщиков из разных стран мира.

Добавим, что матч, состоявшийся на стадионе «ГОСК Брестский», завершился победой «Динамо» со счетом 2:0. В другом полуфинале «Славия-Мозырь» на свое поле обыграла БАТЭ – 1:0.

Ответные встречи ½ финала Кубка Белоруссии состоятся 29 апреля.

Первые виртуальные болельщики посетили матч «Динамо-Брест» - «Шахтер» (Солигорск)!



First virtual fans at the match Dynamo Brest vs Shakhter (Soligorsk)! 🔵⚪ #fcdb1960https://t.co/p8Mp7AwKhL