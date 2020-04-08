Виртуальные болельщики посетили кубковый матч «Динамо-Брест» - «Шахтер» (видео) - Советский спорт
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08 апреля 2020 23:07Футбол

Виртуальные болельщики посетили кубковый матч «Динамо-Брест» - «Шахтер» (видео)

Первую встречу полуфинала Кубка Белоруссии посетили виртуальные болельщики.

Как сообщает пресс-служба брестского «Динамо», на встрече с солигорским «Шахтером» собралось несколько десятков болельщиков из разных стран мира.

Добавим, что матч, состоявшийся на стадионе «ГОСК Брестский», завершился победой «Динамо» со счетом 2:0. В другом полуфинале «Славия-Мозырь» на свое поле обыграла БАТЭ – 1:0.

Ответные встречи ½ финала Кубка Белоруссии состоятся 29 апреля.

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