Источник: Чемпионат Италии будет проходить без зрителей до января 2021 года

Правительство Италии приняло решение относительно футбольных матчей национального чемпионата. По информации источника, до января 2021 года они будут проходить без зрителей.

Ранее сообщалось, что серия А может вернуться 31 мая, а в начале месяца команды приступят к тренировкам.

Напомним, чемпионат Италии был прерван из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день от этой болезни по всему миру скончались более 108 тысяч человек.

Leaks of next Italian government measures showing that football with crowds un~*ly to happen before January 2021