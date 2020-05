Роналду на тренировке забросил мяч ногой в баскетбольное кольцо (видео)

«Так же легко, как ты и любишь, Криштиану» – говорится в сообщении под видео, опубликованном в твиттере «Ювентуса».

Добавим, что в текущем сезоне 35-летний форвард с учетом всех турниров забил 25 мячей и сделал четыре результативные передачи в 32 встречах за «Ювентуса».

As easy as you ~*, @Cristiano! 🏀😳 pic.twitter.com/FABi8AWOqM