Стало известно расписание Кубка Англии

Пресс-служба Футбольной ассоциации Англии опубликовала расписание матчей Кубка страны.

Так, встречи ¼ финала пройдут 27 и 28 июня. Полуфинальные матчи – 18 и 19 июля, а финал будет сыгран 1 августа.

Напомним, в ¼ финала сыграют «Лестер» – «Челси», «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Сити», а также «Шеффилд» – «Арсенал» и «Норвич» – «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что чемпионат страны, который также был прерван из-за пандемии коронавируса, возобновят 17 июня.

