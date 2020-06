Источник: После завершения сезона Хакими вернется из дортмундской «Боруссии» в «Реал»

Журналист и эксперт Transfermarkt Николо Скира на своей странице в твиттере сообщил о том, что «Реал» договорился с дортмундской «Боруссией» о возвращении своего воспитанника Ашрафа Хакими.

«Уже все подтверждено. Ашраф Хакими продлит контракт с «Реалом» до 2025 года и после завершения нынешнего сезона вернется в Мадрид из Дортмунда», – написал Скира.

Хакими, выступающий на обоих флангах обороны и на правом краю полузащиты, играет за «Боруссию» на правах аренды с июля 2018 года. В нынешнем сезоне на счету 21-летнего марокканца, который родился в Мадриде, 5 забитых мячей и 10 результативных передач в 29 матчах бундеслиги, а также 4 гола в восьми играх Лиги чемпионов.

All confirmed! Achraf #Hakimi will extend his contract until 2025 with #RealMadrid and he will come back to Blancos from #BVB. #transfers

