Бельгиец отличился на 41-й минуте ответного полуфинального матча Кубка Италии против «Интера».

Таким образом, в активе 33-летнего форварда стало 122 гола в 310 встречах за «Наполи». По этому показателю Мертенс обошел Марека Хамшика, забившего за итальянский клуб 121 мяч.

🏅 WE HAVE A NEW RECORD GOALSCORER! 🌟 pic.twitter.com/Crx9aOBqyO