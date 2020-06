«Штутгарт» пробился в бундеслигу, «Хайденхайм» сыграет в стыках с «Вердером»

По его итогам определилась вторая команда, которая на следующий сезон выступит в высшем дивизионе чемпионата Германии: несмотря на домашнее поражение от «Дармштадта» (1:3), «Штутгарт» сумел сохранить за собой вторую строчку в турнирной таблице и напрямую пробиться в первую бундеслигу.

Отметим, что третье место по итогам чемпионата занял «Хайденхайм», в заключительном туре крупно проигравший на выезде «Арминии» (0:3). В стыковых матчах «Хайденхайм» сыграет против «Вердера», занявшего 16-ю строчку в турнирной таблице первой бундеслиги.

Добавим, что после 32-го тура путевку в первую бундеслигу на следующий сезон обеспечила себе «Арминия».

Immediate return 👏



Welcome back to the #Bundesliga, @VfB_int 👋 pic.twitter.com/hKgSLAn1y0