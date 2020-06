«Барселона» объявила о переходе Артура в «Ювентус»

Как сообщает пресс-служба каталонской команды, переход 23-летнего центрального полузащитника обойдется итальянской команде в 72 миллиона евро, еще 10 миллионов испанский клуб сможет получить в качестве бонусов.

Отмечается, что хавбек останется в «Барселоне» до конца официальных соревнований сезона-2019/20.

Напомним, что Артур перешел в «Барселону» летом 2018 года из «Гремио» и с тех пор провел за команду 72 матча, записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть голевых передач.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo