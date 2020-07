«Барселона» поздравила принципиального соперника, «Реал», с победой в чемпионате Испании.

«Поздравляем «Реал» с победой в чемпионате Испании сезона-2019/2020», - говорится в сообщении сине-гранатовых в Twitter.

Congratulations to Real Madrid on winning the 2019/20 La Liga title