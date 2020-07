Источник: Ловрен согласовал контракт с «Зенитом»

Журналист La Gazzetta dello Sport и эксперт портала Transfermarkt Николо Скира в твиттере сообщил о том, что «Ливерпуль» и «Зенит» согласовали переход 31-летнего хорватского защитника Деяна Ловрена.

По информации Скиры, петербургский клуб заплатит 8,5 миллиона евро и уже согласовал трехлетний контракт с футболистом.

Done deal! Dejan #Lovren will join #Zenit. They will pay him €8,5M #Liverpool. Zenit have agreed personal terms with the centre back for 3-year contract. #transfers