Мбаппе получил серьезную травму в финале Кубка Франции (видео)

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получил серьезную травму в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена».

Капитан зеленых Лоик Перрен на 30-й минуте грубым подкатом сбил Мбаппе с ног, и Килиану пришлось покинуть поле. Нападающего сборной Франции заменил испанец Пабло Сарабия.

Сегодняшний финал – первый официальный матч для «ПСЖ» с начала марта. Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

