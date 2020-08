«Спартак» анонсировал трансфер Кокорина (видео)

Российский форвард Александр Кокорин пополнил ряды «Спартака». Об этом информирует клубная пресс-служба.

В Твиттере москвичей появился видеоролик, где главным героем выступил персонаж из игры Counter-Strike, который взял мяч и отправился на стадион «Открытие Арену». В конце видео Кокорин сказал на английском: «Follow me» (следуй за мной).

