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02 августа 11:15
автор: Артур Гичунцев

«Спартак» анонсировал трансфер Кокорина (видео)

Ранее сообщалось, что он подпишет контракт по схеме «2+1».

Российский форвард Александр Кокорин пополнил ряды «Спартака». Об этом информирует клубная пресс-служба.

В Твиттере москвичей появился видеоролик, где главным героем выступил персонаж из игры Counter-Strike, который взял мяч и отправился на стадион «Открытие Арену». В конце видео Кокорин сказал на английском: «Follow me» (следуй за мной).

Напомним, последним клубом 29-летнего футболиста был «Зенит», контракт с которым истек 30 июля.

Вторую часть минувшего сезона Кокорин провел на правах аренды в «Сочи». Он отыграл 10 матчей, забил семь мячей и отдал три голевых паса.

источник: ФК «Спартак»
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«Спартак» анонсировал трансфер Кокорина (видео)
Ранее сообщалось, что он подпишет контракт по схеме «2+1».
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