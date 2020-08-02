«Спартак» анонсировал трансфер Кокорина (видео)

Российский форвард Александр Кокорин пополнил ряды «Спартака». Об этом информирует клубная пресс-служба.
В Твиттере москвичей появился видеоролик, где главным героем выступил персонаж из игры Counter-Strike, который взял мяч и отправился на стадион «Открытие Арену». В конце видео Кокорин сказал на английском: «Follow me» (следуй за мной).
Go go go 🔜 pic.twitter.com/9Eu6vSOuf1— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020
Напомним, последним клубом 29-летнего футболиста был «Зенит», контракт с которым истек 30 июля.