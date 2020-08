Ромелу Лукаку: «Интер» идет правильным путем

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поблагодарил болельщиков за поддержку на протяжении всего сезона.

«Серия А завершена, но мы все еще строим команду и идем правильным путем. Спасибо вам за поддержку на протяжении сезона. Хочу сказать всем моим партнерам: ребята, вы были великолепны. Я буду полностью выкладываться за вас каждый день», — написал бельгиец в Twitter.

Serie A is finished but we’re still building and going the right way. Thank you for supporting the team throughout this season. To all of my teammates you guys have been wonderful i would give me all for you guys every single day.. pic.twitter.com/aRsnYCoEkR