«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с защитником Брэндоном Уильямсом.

Новое соглашение рассчитано до июня 2024 года, сообщает пресс-служба клуба.

A breakthrough campaign 👊



Following a fine debut season, Brandon Williams has been rewarded with a new deal 👏#MUFC