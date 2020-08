«Лацио» близок к подписанию контракта с Давидом Сильвой

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, «Лацио» предложил 34-летнему испанцу трехлетний контракт. Отмечается, что игрок будет зарабатывать в команде около трех миллионов евро в год плюс бонусы.

Напомним, что Сильва перешел в «Манчестер Сити» из «Валенсии» летом 2010 года за 28,75 млн евро. Вместе с командой он четырежды выигрывал чемпионат Англии, дважды становился обладателем Кубка Англии и пять раз побеждал в Кубке английской лиги. В общей сложности он провел за «горожан» 434 матча, забил 77 голов и отдал 140 ассистов.

#Lazio are in advanced talks to sign David #Silva as a free agent. President #Lotito has offered to the spanish winger a contract until 2023 (€3M + add-ons/year) and is confident to reach an agreement in the next days. #transfers