Легенда «Тоттенхэма» Кинг вошел в тренерский штаб Моуринью

– Мы рады объявить о назначении Ледли Кинга помощником первой команды. Он присоединится к нашей основной команде и будет работать вместе с тренерами, аналитиками и основной командой как в тренировочном центре, так и в дни матчей. Ледли также возьмет на себя роль поддержки игроков нашей академии, – говорится в сообщении.

Напомним, что Кинг выступал за «Тоттенхэм» с 1999 по 2012 год. В АПЛ он отыграл 264 матча и забил десять голов. В составе «шпор» он дважды становился обладателем Кубка английской лиги (1999, 2008).

В 2012 году защитник завершил свою карьеру из-за хронических проблем с коленом и стал одним из послов лондонского клуба.