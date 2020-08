Легенда «Тоттенхэма» Кинг вошел в тренерский штаб Моуринью

– Мы рады объявить о назначении Ледли Кинга помощником первой команды. Он присоединится к нашей основной команде и будет работать вместе с тренерами, аналитиками и основной командой как в тренировочном центре, так и в дни матчей. Ледли также возьмет на себя роль поддержки игроков нашей академии, – говорится в сообщении.

Introducing our new First Team Assistant...@LedleyKing 🙌#THFC ⚪️ #COYS