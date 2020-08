Рэшфорд, Марсьяль и Александер-Арнолд – в списке номинантов на приз лучшего молодого игрока АПЛ

В шорт-лист попали следующие игроки: Мейсон Гринвуд, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд (все – «Манчестер Юнайтед»), Мейсон Маунт, Кристиан Пулишич (оба – «Челси»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джек Грилиш («Астон Вилла») и Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»).

Отмечается, что до 10 августа на официальном сайте лиги можно будет проголосовать за одного из футболистов.

Time to have your say!



Who should be the @TAGHeuer Young Player of the Season?



VOTE ➡️ https://t.co/efUQm2q6o8#PLAwards pic.twitter.com/EAS8uZ6iNw