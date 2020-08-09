Официально: Виллиан ушел из «Челси»

– Это были прекрасные семь лет в клубе. В августе 2013-го я получил предложение от «Челси», и сейчас могу с уверенностью сказать, что принял одно из лучших решений в моей жизни. Однако пришло время двигаться дальше. Я покидаю клуб с высоко поднятой головой, зная, что отдал всего себя, когда выступал в футболке «Челси», – написал Виллиан.

A OPEN LETTER TO THE FANS OF @ChelseaFC pic.twitter.com/ZUUEfwnx5d — Willian (@willianborges88) August 9, 2020

Ранее сообщалось, что 31-летний бразилец в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с «Арсеналом» с зарплатой около 100 тысяч фунтов в неделю.

Виллиан перешел в «Челси» летом 2013 года из «Анжи» за сумму около 35 миллионов евро. В минувшем сезоне он принял участие в 47 матчах, забил 11 голов и отдал девять ассистов.