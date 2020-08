Лукаку - первый игрок в истории Лиги Европы, забивший в девяти матчах подряд

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку забил второй гол своей команды в этом матче и стал первым футболистом, который смог отличился в девяти кряду встречах Лиги Европы (Кубка УЕФА).

Добавим, что на данный момент идет второй тайм, счет в матче 2:1 в пользу итальянской команды.

Romelu Lukaku is the first player in UEFA Cup/UEL history to score in 9 consecutive appearances:



14-15

⬢ Wolfsburg

⬢ Young Boys

⬢ Young Boys

⬢ Dynamo Kyiv

⬢ Dynamo Kyiv



19-20

⬢ Ludogorets

⬢ Ludogorets

⬢ Getafe

⬢ Leverkusen



Six-year gap. Six teams. Five nations. pic.twitter.com/d5vr1u2JVT