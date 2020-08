Отмечается, что соглашение 18-летнего нападающего с командой рассчитано до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера составила миллион евро.

Гелхардт является воспитанником академии «Уигана». В минувшем сезоне на его счету 21 матч, в которых он забил три гола.

В юношеских сборных Англии (U-16, U-17 и U-18) он отыграл 27 матчей и отметился 19 забитыми мячами.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Joe Gelhardt from Wigan Athletic on a four-year deal