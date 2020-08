ФК «Ростов» представил аккаунт в Twitter на японском языке.

«Подписывайтесь на официальную страницу ФК Ростов в Twitter на японском языке!» - приглашает пресс-служба клуба.

Subscribe to the official page of FC Rostov on Twitter in Japanese! https://t.co/gq62u5M2rS