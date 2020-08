В «Арсенале» сменился спортивный директор

Лондонский «Арсенал» объявил о смене спортивного директора.

Вместо Рауля Санллехи, который находился на этой должности с 2017 года, на один из важнейших постов назначен Винай Венкатешам, ранее работавший управляющим директором «канониров».

We are announcing today that head of football Raul Sanllehi is leaving the club and Vinai Venkatesham, our current managing director, will lead us going forward.