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15 августа 15:05
автор: Юрий Нечаев

В «Арсенале» сменился спортивный директор

Команды АПЛ продолжают подготовку к новому сезону.

Лондонский «Арсенал» объявил о смене спортивного директора.

Вместо Рауля Санллехи, который находился на этой должности с 2017 года, на один из важнейших постов назначен Винай Венкатешам, ранее работавший управляющим директором «канониров».

Напомним, в минувшем сезоне «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лондонцы выиграл Кубок страны, обыграв в финале «Челси» 2:1. Благодаря этому успеху в следующем сезоне «канониры» выступят в Лиге Европы.

Добавим, что по ходу прошлого сезона в «Арсенале» сменился главный тренер. В отставку был отправлен Унаи Эмери, а его место занял Микель Артета.

источник: ФК «Арсенал» (Лондон)
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