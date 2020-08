Ракитич может перейти в «Галатасарай»

По информации журналиста Николо Скиры на своей странице в Twitter, в трансфере 32-летнего хорвата заинтересован «Галатасарай».

Руководство стамбульцев начало переговоры с агентом игрока по поводу возможного перехода, однако сам футболист хочет вернуться в «Севилью», за которую выступал с 2011-го по 2014 год.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересованы «Атлетико», «Тоттенхэм», «Милан» и «Интер».

Ракитич перешел в «Барселону» в июле 2014 года. В составе «сине-гранатовых» он отыграл 310 матчей, забил 35 голов и отдал 42 ассиста. Его контракт истекает следующим летом.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

