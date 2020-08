Неймар попросил руководство «ПСЖ» приобрести Месси

Журналист Sky Sports Брайон Суонсон в твиттере сообщил о том, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар попросил руководство парижского клуба оформить переход Лионеля Месси из «Барселоны».

Бразилец выступал вместе с аргентинцем за сине-гранатовых с 2013 по 2017 годы.

Неймар ранее общался с 33-летним Месси по поводу ситуации в «Барселоне», однако «ПСЖ» пока не сделал предложения клубу из Каталонии.

