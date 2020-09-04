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04 сентября 17:39
автор: Владислав Корегин

«Аталанта» презентовала Миранчука, поприветствовав игрока на русском языке

«Аталанта» на своей странице в Twitter сообщила о приобретении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука

– Пост, которого вы ждали. Добро пожаловать, Алексей Миранчук, – говорится в сообщении клуба. Отметим, что второе предложение была написано на русском языке.

Ранее сообщалось, что итальянская команда заплатила за трансфер 24-летнего россиянина 14,5 миллионов евро. Футболист подписал с клубом пятилетний контракт.

В составе «Локомотива» Миранчук принял участие в 228 матчах, забил 43 гола и отдал 45 ассистов. Вместе с клубом он стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка страны и победителем Суперкубка.

Дебют Миранчука за «Аталанту» отложен до октября.

источник: ФК «Аталанта»
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