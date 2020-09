«Аталанта» презентовала Миранчука, поприветствовав игрока на русском языке

– Пост, которого вы ждали. Добро пожаловать, Алексей Миранчук, – говорится в сообщении клуба. Отметим, что второе предложение была написано на русском языке.

Ранее сообщалось, что итальянская команда заплатила за трансфер 24-летнего россиянина 14,5 миллионов евро. Футболист подписал с клубом пятилетний контракт.

В составе «Локомотива» Миранчук принял участие в 228 матчах, забил 43 гола и отдал 45 ассистов. Вместе с клубом он стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка страны и победителем Суперкубка.

Дебют Миранчука за «Аталанту» отложен до октября.

