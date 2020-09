«Аякс» отказался продавать Деста в «Баварию» за 15 млн евро

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, 19-летнего американца хочет подписать «Бавария», готовая заплатить за переход игрока 15 миллионов евро. Амстердамский клуб настаивает на сумме в 25 миллионов.

Помимо мюнхенцев, футболистом интересуется «Барселона», однако переговоры могут вестись только в случае, если команду покинет Нельсон Семеду.

Дест – воспитанник академии «Аякса». В минувшем сезоне он принял участие в 36 матчах, забил два гола и отдал шесть ассистов. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.

За сборную США защитник провел три встречи.

Портал Transfermarkt оценивает Деста в 18 миллионов евро.

