Нападающий «Ромы» Дженгиз Ундер перешел в «Лестер».

Игрок арендован на один сезон с правом выкупа контракта за 25 миллионов евро, сообщает пресс-служба «лис».

#lcfc have agreed terms with A.S. Roma for the loan of Turkish international @CengizUnder until the end of the season, subject to Premier League and international clearance! 🦊📝#ÜnderTaken