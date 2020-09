«Вест Хэм» ведет переговоры с «Ювентусом» о переходе Ругани

Итальянский журналист Николо Скира сообщил в твиттере о переговорах «Вест Хэма» и «Ювентуса» по поводу перехода 26-летнего центрального защитника Даниэле Ругани.

Лондонский клуб предложил оформить договор аренды до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа трансфера. «Ювентус» выступает против такого варианта и хотел бы продать защитника в нынешнем году за 18 миллионов евро.

#WestHam have shown interest for Daniele #Rugani. #Hammers have offered a loan with option to buy, but #Juventus prefer a permanent deal to sell the Italian centre-back and have asked €18M. Talks ongoing. #transfers #WHUFC