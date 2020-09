Мхитарян призвал международное сообщество остановить боевые действия в Нагорном Карабахе

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян призвал международное сообщество помочь остановить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Вот, что написал Мхитарян в твиттере:

«Призываю международное сообщество срочно вмешаться и помочь остановить боевые действия против мирной жизни и безопасности в регионе. У нас есть неотъемлемое право жить на своей родине без угрозы существованию. Наши дети имеют право жить в безопасности и не прятаться в убежищах. Я всегда со своей нацией».

We have an unalienable right to live in our homeland without an existential threat. Our children have the right to live in peace rather than hiding in shelters.



I always stand by my Nation🤍#ArstakhStrong pic.twitter.com/sxauwsoRcT