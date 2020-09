«Унион» арендовал Кариуса на сезон

Отмечается, что 27-летний немец будет выступать за «Унион» один сезон на правах аренды.

Кариус перешел в «Ливерпуль» из «Майнца» в июле 2016 года за 6,2 миллиона евро. В составе английского клуба он провел 49 поединков, пропустив 47 голов и 22 раза отыграв «на ноль».

Последние два сезона вратарь проводил в аренде в «Бешикташе».

