Источник: Шомуродов близок к переходу в «Дженоа»

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, сделка между клубами по поводу 25-летнему представителю Узбекистана близка к завершению – сумма трансфера должна составить около восьми миллионов евро.

Напомним, что Шомуродов стал футболистом «Ростова» в июле 2017 года. С тех пор он принял участие в 91 матче, забил 18 голов и отдал 12 ассистов. В нынешнем сезоне на счету форварда один забитый мяч и одна результативная передача в девяти встречах.

