«Шальке» и «Айнтрахт» совершили обмен вратарями

28-летний датчанин был арендован гельзенкирхенцами до конца текущего сезона. За франкфуртскую команду вратарь провел 21 матч, пропустил 30 голов и пять раз отстоял «на ноль».

Также отмечается стан «кобальтовых» покинул 22-летний голкипер Маркус Шуберт, перешедший на правах аренды в «Айнтрахт». В составе «Шальке» на его счету десять встреч, пропустил 19 мячей и два раза сохранил ворота в неприкосновенности.

