«Мидлсбро» вновь арендовал форварда «Манчестер Сити» Робертса

Отмечается, что 23-летний англичанин проведет в команде сезон-2020/21 на правах годичной аренды.

Робертс принадлежит «Манчестер Сити» с июля 2015 года. За «горожан» он отыграл лишь три встречи. Напомним, что вторую половину прошлого сезона Робертс также находился в аренде в «Мидлсбро» – на его счету один гол и три ассиста в 11 матчах.

Также в своей карьере нападающий выступал за «Фулхэм», «Норвич» и «Селтик».

