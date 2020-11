Гол Ракитича в ворота «Краснодара» может быть признан лучшим в четвертом туре Лиги чемпионов (видео)

Гол хорватского полузащитника «Севильи» Ивана Ракитича в игре против «Краснодара» может быть признан лучшим голом четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Претенденты были названы на сайте УЕФА, а видео можно посмотреть в официальном твиттере Лиги чемпионов.

Среди конкурентов Ракитича Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Райан Гравенберх («Аякс»).

Matchday 4 Goal of the Week = 🔥🔥🔥



Who's your winner? 🤔#UCLGOTW | @nissansports | #UCL