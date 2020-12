Бенитес входит в шорт-лист «Спартака»

Бывший наставник «Ливерпуля», «Реала» и «Наполи» Рафаэль Бенитес вошел в список возможных кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

«Леонарду Жардим и Рафаэль Бенитес вошли в шорт-лист «Спартака», чтобы заменить Доменико Тедеско. Российский клуб был заинтересован в Роберто Де Дзерби, но тот отклонил предложение», - написал итальянский журналист Николо Скира в своем твиттере.

В пятницу пресс-служба «Спартака» сообщила, что Тедеско, ранее отказавшийся продлевать с клубом контракт, останется в команде до конца сезона.

Добавим, действующее соглашение немецкого специалиста рассчитано до 31 мая 2021 года.

Leonardo #Jardim and Rafa #Benitez are in #SpartakMoskva short list to replace Domenico #Tedesco. Russian club wanted Roberto #DeZerbi, who has rejected the bid. #transfers