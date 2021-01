Рэшфорд обсудил с премьер-министром Великобритании наполняемость продуктовых корзин для нуждающихся

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сообщил о встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, на котором обсуждался вопрос наполняемости продуктовых корзин для нуждающихся.

Напомним, что 23-летний англичанин остался недоволен мало количеством продуктов на трехдневное питание одной семьи.

– Только что у меня состоялся разговор с Премьер-министром. Он заверил меня, что намерен исправить проблему с продовольственными корзинами и что в настоящее время проводится полный пересмотр цепочки поставок. Он согласен с тем, что изображения мешков, которыми делятся в социальных сетях, неприемлемы, – написал Рэшфорд на своей странице в Twitter.

В нынешнем сезоне на счету форварда 14 голов и восемь ассистов в 28 матчах за «красных дьяволов».

Just had a good conversation with the Prime Minister. He has assured me that he is committed to correcting the issue with the food hampers and that a full review of the supply chain is taking place. He agrees that images of hampers being shared on Twitter are unacceptable.