Мама Рональдиньо умерла от коронавируса

Экс-полузащитник «Милана» Рональдиньо потерял маму. В воскресенье, 21 февраля СМИ сообщили о смерти Мигелины Элои Дос Сантос.

Отмечается, что женщина скончалась в результате коронавирусной инфекции.

Condolences to Ronaldinho who has lost his mother to COVID-19. 🇧🇷



COVID is still out there. Please wear a mask, sanitize & continue to keep yourself safe from this terrible virus. 😷 pic.twitter.com/fCLXBhymNz