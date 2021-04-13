Оренбургская область вдвое сократила поддержку профессиональным спортивным клубам на 2021 год

Министр физической культуры и спорта оренбургской области Сергей Салмин сообщил о том, что власти региона направят 200 миллионов рублей на поддержку девяти профессиональных клубов по игровым видам спорта в 2021 году.

Отметим, что в прошлом году общий размер субсидий, выделенных для профессиональных команд, составил 400 миллионов рублей.

– На поддержку некоммерческих организаций Оренбургской области по игровым видам спорта в 2021 году правительством области выделено 200 миллионов рублей. Уменьшение размера субсидии связано с уменьшением объема финансирования на этот год, – приводит слова Салмина ТАСС.

На данный момент в данный момент «Оренбург» борется за выход в Российскую Премьер-лигу на следующий сезон. Помимо футбольного клуба, оренбургская область имеет девять некоммерческих спортивных организаций, включая клуб Высшей хоккейной лиги «Южный Урал» и команду, представляющую МХЛ – «Сарматы».