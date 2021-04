Джеко уйдет из «Ромы» после завершения нынешнего сезона

Эдин Джеко покинет «Рому» после завершения нынешнего сезона.

Хотя контракт боснийца рассчитан до лета 2022 года, итальянский журналист Николо Скира сообщил в твиттере, что нынешнее руководство римского клуба считает, что зарплата Джеко в 7,5 млн евро за сезон слишком высока.

В данный момент агент 35-летнего футболиста Алессандро Луччи и спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту работает над решением, которое устроит обе стороны.

После ухода Джеко римляне намерены приобрести либо форварда «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти, либо сербского нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

Джеко перешел в «Рому» из «Манчестер Сити» в 2015 году. В нынешнем сезоне Эдин забил 11 мячей и сделал две голевые передачи в 30 матчах.

