Чех попытался успокоить фанатов «Челси», протестующих против выступления в Суперлиге (видео)

Протестующие фанаты «Челси» заблокировали проезд своей команды на стадион для участия в матче с «Брайтоном» в матче 32-го тура английской премьер-лиги. В итоге их пришлось успокаивать легенде «синих» Петру Чеху.

Petr cech asking Chelsea fans to let the Chelsea and Brighton busses into the stadium 😳pic.twitter.com/kxFkPp4bgC — Caleb . (@Caleb_Mufc) April 20, 2021

Ранее сообщалось, что болельщики англичан не поддержали решение руководства о вступлении в состав участников европейской Суперлиги, что вынудило клуб отказаться от выступления в новом турнире.

Добавм, что матч между «Челси» и «Брайтоном» должен начаться в 22:00 по московскому времени.