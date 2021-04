«Ювентус» опроверг информацию об уходе Аньелли с поста президента клуба

Как сообщает Get Italian Football News, и «Ювентус», и компания семьи Аньелли Exor отрицают информацию о том, что Андреа Аньелли ушел с должности президента туринского клуба.

Ранее журналист Independent Мигель Делани сообщил, что Аньелли подал в отставку со своего поста.

Напомним, итальянец должен был стать вице-президентом Суперлиги, а руководить новой организацией собирался президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.

Добавим, что по последним данным, проект был аннулирован. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.

Both Juventus and the Agnelli family's holding company Exor deny reports that Andrea Agnelli has resigned as Bianconeri president. (@romeoagresti)