Лев Лещенко: Поражение «Динамо» от «Рубина» – это безобразие, команда истощена

Лев Лещенко прокомментировал поражение московского «Динамо» в гостях у казанского «Рубина» в 28-м туре чемпионата России.

Уступив 0:2, команда Сандро Шварца потерпела второе поражение подряд. 24 апреля динамовцы проиграли дома «Химкам» со счетом 0:1.

«Мне нечего сказать, – заявил Лещенко в интервью для «Спорт-Экспресса». – Я расстроен. Еврокубки окончательно потеряны. Я не знаю, что происходит с командой уже вторую игру подряд. Если с «Химками» можно было списать неудачу на судейство, то сейчас что? Это безобразие. Состав оптимальный, играем в большинстве, а забить не можем. В «Рубине» игроки мастеровитее. У нас молодой состав, но показать он ничего не может

Начал Шварц хорошо, но то, что происходит сейчас, мне не нравится. Потеряно ли к нему доверие? Не знаю. Что в обороне, что в атаке, мало что получается. Сегодня нанесли в четыре раза больше ударов, а что толку? Надо перестать допускать эти глупые ошибки. Команда истощена — не хватает ресурсов для того, чтобы побеждать».

В данный момент «Динамо» занимает седьмое место, имея 46 очков и по дополнительным показателям уступая «Сочи» и ЦСКА.