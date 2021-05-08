«Зенит» – «Локомотив». РПЛ ответила на жалобы москвичей о неуважительном отношении к болельщикам

Российская Премьер-лига опубликовала итоги рассмотрения жалобы «Локомотива» о неуважительном отношении к болельщикам на матче 28-го тура с «Зенитом», который состоялся 2 мая в Санкт-Петербурге.

По информации пресс-службы РПЛ, лига запросила необходимую информацию у принимающей стороны и полиции.

В заявлении «Локомотива» говорилось, что «Зенитом» было предоставлено 1817 билетов вместо положенных двух тысяч (при заполняемости арены на 75%). Также, по мнению красно-зеленых, организаторы матча нарушили установленные правила социальной дистанции, поскольку болельщиков московской команды массово пересаживали на гостевые секторы, из-за чего часть трибун была переполнена.

В отчете РПЛ отмечается, что «Локомотив» запросил 1 617 билетов для своих болельщиков, которые были выделены клубом из Санкт-Петербурга. Для размещения зрителей, с учетом социальной дистанции, зарезервировали четыре сектора общей вместимостью более четырех тысяч человек. На секторах были установлены необходимые ограждения.

В РПЛ напомнили, что пересадка болельщиков с центральной трибуны на гостевые секторы допускается регламентом и должна исключить столкновения поклонников обеих команд. Данный вопрос был согласован с делегатом лиги на совещании перед матчем.