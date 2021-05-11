Источник: УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из Стамбула в Лондон или Лиссабон

Россия золотая. Глава 3. Как нереальный Ковальчук и непробиваемый Брызгалов привели нас к победе на ЧМ-2009

«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ третий – о золоте-2009 в Берне.