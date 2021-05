Источник: УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из Стамбула в Лондон или Лиссабон

УЕФА собирается изменить место проведения финала Лиги чемпионов.

Журналист Николо Скира сообщил в своем твиттере, что официально о переносе будет объявлено в ближайшие часы.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции Стамбул не сможет принять финальный матч главного клубного турнира Европы. Встреча «Манчестер Сити» и «Челси» пройдет либо в Лиссабоне, либо в Лондоне.

#UEFA have decided to move the #UCL Final (ManCity vs Chelsea) from Istanbul to Lisbona or London. A decision will be expected on the next hours https://t.co/iIhPA83rxc