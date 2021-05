Гвардиола – о досрочной победе «Сити» в АПЛ: Этот титул был самым сложным

«Этот титул был самым сложным. Мы всегда будем помнить его благодаря тому, какими усилиями он нам достался», – приводит слова испанца журналист Джек Гоухан в своем Твиттер.

Напомним, «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии после домашнего поражения земляков из «Юнайтед». Последние проиграли «Лестеру» со счетом 1:2 и уступают 10 очков «Сити» за три тура до конца компании.

