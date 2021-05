Фанаты «Манчестер Юнайтед» заблокировали автобус «Ливерпуля» на пути к «Олд Траффорд»

Телеканал Sky Sports сообщает, что фанаты «Манчестер Юнайтед» заблокировали автобус «Ливерпуля» на пути из отеля на стадион «Олд Траффорд», где сегодня вечером должна состояться перенесенная игра 34-го тура чемпионата Англии.

После задержки на несколько минут автобус продолжил свой путь, однако игроки ливерпульского клуба до сих пор не приехали на арену.

Акция протеста продолжается и у самого стадиона. Болельщики «Манчестер Юнайтед» жгут дымовые шашки.

First smoke rising outside Old Trafford pic.twitter.com/E9UlJiwRIj