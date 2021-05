14 мая была представлена официальная песня грядущего чемпионата Европы, которая называется We Are The People.

Ее авторами стали нидерландский диджей Мартин Гаррикс и участники ирландской рок-группы U2 Боно и Эдж

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.